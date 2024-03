Camion finisce contro la recinzione di una casa

ARGENTA

Un autotreno carico di patate si è ribaltato nel fosso, perdendo una buona parte dei tuberi trasportati sul rimorchio. Per fortuna non c’è stato nessun ferito, autista compreso, il quale comunque si è preso un gran spavento. Ma l’incidente ha causato non pochi danni, anche alla pubblica illuminazione. E alla recinzione di una proprietà privata, che in quel punto è stata demolita, coi prodotti riversati poi tra l’asfalto e il terreno. Ancora non è ben chiara l’esatta dinamica del fuori strada, su cui indagano i carabinieri, giunti ti sul posto per i rilievi del caso, e il servizio viabilità. Traffico dapprima a rilento, poi vietato e deviato su percorsi alternativi per alcune ore. Han dato loro una mano i vigili del fuoco volontari di Molinella, per la rimozione del mezzo, la sua messa in sicurezza e quella del sito. L’incidente è gioved’ scorso intorno alle 18: il camion percorreva via Imperiale, la Sp6, nel tratto che collega Traghetto con Molinella. Viaggiava in direzione Baricella, nel bolognese. Una delle ipotesi è che il camion si sia spostato di lato per evitare l’impatto con un’altra vettura.

n.m.