Camion perde colla: traffico paralizzato e lavori fino a notte sulla strada appiccicosa

Ferrara, 26 gennaio 2024 – Un fiume di colla sull’asfalto della via Ravenna Vecchia. È lo scenario che si sono trovati davanti agli occhi gli agenti della polizia locale quando, all’ora di pranzo di ieri, sono stati chiamati tra Monestirolo e Gaibana per un singolare incidente (fortunatamente senza persone ferite). Un camion che trasportava botti di colla vinilica, ha perso parte del carico che si è sparso sull’asfalto creando una patina appiccicosa e non semplice da eliminare. Al punto da rendere necessaria la chiusura della strada per permettere a una ditta specializzata di eliminare la sostanza chimica dalla strada senza conseguenze per la viabilità.

La dinamica dell’incidente

Ma riavvolgiamo il nastro fino alle 13 di ieri. Il mezzo pesante sta percorrendo via Ravenna Vecchia quando, nell’affrontare una curva, perde due delle botti di colla che trasportava sul retro. Stando alle prime ricostruzioni, la perdita di carico sarebbe da imputare a un cedimento della spondina del mezzo.

Il risultato è la sostanza chimica sparsa per alcuni metri lungo l’asfalto. Negli stessi istanti, sulla stessa carreggiata arriva una Toyota Yaris, rimasta coinvolta nell’incidente seppur senza conseguenze per il conducente. L’allarme è immediato.

L’intervento di ripristino

Sul posto arrivano quattro pattuglie della polizia locale insieme ai vigili del fuoco. Sulle prime si pensa di ricoprire la macchia appiccicosa con della sabbia, ma il risultato non è quello sperato. L’intervento si dimostra quindi più complesso e lungo del previsto. Sul posto viene chiamata una ditta specializzata in questo tipo di bonifiche e la polizia locale chiude la strada per permettere agli addetti di operare. Come detto, un lavoro di ripristino lungo e complesso, che impegna gli operai fino a tarda sera.

Un altro incidente nella stessa zona: tre feriti

Sempre nella mattinata di ieri, la zona di Monestirolo è stata teatro di un altro incidente. Stavolta però, siamo sulla Statale 16. Il tutto è accaduto intorno alle 7. Nello schianto, le cui cause sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, sono rimasti coinvolti quattro veicoli (due auto e due camion). L’impatto è stato violento e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la polizia locale, la polizia stradale per la viabilità e i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono occupati di liberare le persone rimaste incastrate all’interno dei mezzi. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cona.

A quanto si apprende, le loro condizioni non sarebbero gravi. L’incidente e i relativi soccorsi hanno creato rallentamenti e disagi lungo l’Adriatica, con inevitabili code per le tante auto che percorrevano l’importante arteria all’ora di punta del mattino.