Camion pieno di mangime si ribalta. Conducente ferito, strada bloccata

CODIGORO

Un grosso e pesante automezzo ha perso il controllo ieri mattina, sulla ex statale 495, ora strada provinciale 68, all’altezza del chilometro 38,100, poco fuori dall’abitato di Codigoro. Il camion si è rovesciato finendo di traverso alla strada e bloccando completamente il traffico tra la cittadina codigorese e la strada per recarsi a Ferrara, in entrambe le carreggiate. C’è stato un solo un ferito ovvero il conducente del bilico che si è intraversato. L’uomo dopo l’inceidente è stato portato in ospedale in ambulanza mentre si stanno cercando di chiarire quali siano le cause che gli hanno fatto perdere il controllo e rovesciarsi.

Fra le ipotesi, trattandosi di una pezzo di strada dopo una curva abbastanza stretta, che a causa della pioggia della notte, il veicolo sia slittato sull’asfalto a causa della polvere depositata e dalla successiva pioggia che lo avrebbe reso scivoloso. Sul posto per affrontare al meglio i disagi causati dalla chiusura della strada, causa il bilico rovesciato, sono intervenuti prontamente diverse pattuglie dei carabinieri, da ambo i lati, ed anche una della polizia locale e personale dell’Anas.

Gli automobilisti in transito, dopo l’incidente sono stati fermati e invitati a tornare indietro per dirigersi verso la strada per Massafiscaglia al di là de Po, la cosiddetta "strada Bassa" nella parte di Codigoro. Dall’altra gli uomini dell’Arma, all’altezza deo bivio appena fuori Fiscaglia facevano la stessa operazione con le auto che da Ferrara dovevano recarsi verso il Delta, dirottandole per la stessa strada Bassa o per altri percorsi. Il mezzo pesante apparterrebbe a una ditta di mangimi, proveniente dal ravennate, il cui carico era destinato ad alimentare le galline per la produzione di uova nel grande stabilimento, poco distante, di Eurovo.

Dalla stessa Eurovo sono partiti dei mezzi, impegnati alacremente, per svuotare il grosso carico altrimenti il pesante autoarticolato non si riusciva a sollevare, anche se una parte del mangime è finita nella campagna adiacente la strada. Due sono le potenti gru che interverranno e dovranno giungere da Ravenna per sollevare il grosso automezzo cn gli inevitabili tempi lunghi. Il traffico è stato bloccato da ieri mattina per tante ore fino al tardo pomeriggio.