Camion rompe un tubo dell’acqua. Le abitazioni restano a secco

Un grosso autoarticolato che trasportava granaglie, sembra per un malore improvviso dell’autista, è uscito di strada lungo Viale Rinascita ovvero la Circonvallazione di Mezzogoro, una frazione di Codigoro, centrando in pieno una conduttura del Consorzio Acque Delta Ferrarese (Cadf). Sul posto sono intervenute immediatamente tre squadre dello stesso Cadf per cercare di ridurre al massimo gli eventuali disagi dovuti al colpo subito dalla condotta idrica, i sanitari del 118 che hanno trasportato l’autista all’ospedale del Delta a Lagosanto per le cure del caso, i Carabinieri della Stazione di Mesola e gli agenti della Polizia Municipale per governare il traffico. Inevitabile che sia formata qualche coda e dei rallentamenti. Le forze dell’ordine hanno fatto possibile per governare il flusso delle auto. "Al momento non credo vi sia problemi di approvvigionamento idrico per l’abitato di Mezzogoro - afferma Edi Massarenti, dirigente del settore tecnico di Cadf - le tre squadre stanno operando al meglio, è stato colpito lo sfiato della condotta e ci potranno essere cali di pressione momentanea dell’acqua nel case più vicine, ma penso che al momento non dovrebbero esserci grossi problemi per l’erogazione dell’acqua nella frazione codigorese".

cla.casta.