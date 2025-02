Camion rovesciato in A13. Il tir disperde il carico. Tratto chiuso, traffico in tilt

Una giornata da bollino nero sulle strade della città, tra code e rallentamenti lungo tutte le principali arterie. E il tutto a causa di un incidente in autostrada, che ha reso necessaria la chiusura di un tratto per il tempo dei soccorsi e del ripristino della viabilità. A paralizzare mezza Ferrara è stato, all’alba di ieri, il ribaltamento di un camion tra i caselli di Ferrara sud e nord. Per cause ancora da chiarire, il conducente, un quarantenne moldavo, ha perso il controllo del mezzo pesante che si è rovesciato, intraversandosi al centro della carreggiata in direzione Padova. Nel ribaltarsi, ha perso buona parte del carico di mangimi per animali, che si è sparso sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Altedo. Durante la fase dei soccorsi è stato necessario chiudere il tratto interessato, con uscita obbligatoria a Ferrara sud. Lo stop al transito ha riversato dunque il traffico della mattina sulla viabilità cittadina. Il camionista è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale di Cona. I lavori di ripristino sono durati per alcune ore.

f. m.