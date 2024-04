Camion urta un cavalcavia. Super chiusa per verifiche

COMACCHIO

Ha comportato inevitabili e gravi disagi sulla viabilità, il danneggiamento di un cavalcavia lungo la superstrada ‘Ferrara-Mare’. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, attorno alle 15.30, tra gli svincoli di Comacchio e Corte Centrale. Secondo quanto ricostruito, un camion ha urtato con il proprio carico di materiali la sponda del cavalcavia Poderale Pallotta: l’impatto ha provocato il distaccamento di calcinacci e di tondini di metallo, rimasti pericolosamente penzolanti dalla parte bassa dell’infrastruttura verso l’asfalto. Il conducente del mezzo si è immediatamente fermato alla prima piazzola di sosta utile e ha subito preso atto di quanto era accaduto. A quanto si è appreso, fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma la situazione di pericolo ha presto indotto all’immediata chiusura del tratto del raccordo in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia stradale, i Vigili del fuoco, gli operatori della società Anas che gestisce la ‘Ferrara-Mare’, i carabinieri e la Polizia locale di Comacchio. Le forze dell’ordine hanno immediatamente provveduto a bloccare il traffico tra i due svincoli interessati; interdetto anche il passaggio al di sopra del cavalcavia, con la gestione della viabilità, affidata alla Polizia locale di Comacchio, che ha provveduto a dirottare le auto verso vie alternative. Sono state prontamente effettuate le necessarie operazioni di messa in sicurezza, con la rimozione dal manto stradale dei calcinacci che si erano distaccati dal cavalcavia e lo spostamento dei tondini. A seguire, i tecnici della società Anas hanno avviato le prime verifiche sul ponte per verificare l’entità del danno provocato dall’impatto con il carico di materiali presenti sul camion.

In attesa del completamento dei necessari e approfonditi accertamenti, nella serata di ieri, Anas ha comunicato la permanenza della chiusura della carreggiata in direzione Ferrara: il traffico è deviato tra la strada Statale Romea e lo svincolo di Comacchio, mentre è stata riaperta la carreggiata in direzione Porto Garibaldi. Le verifiche da parte del personale di Anas sono volte a verificare se vi siano problemi di carattere strutturale, e a valutare le necessarie azioni per il ripristino del danno al ponte. La situazione ha certamente creato preoccupazione, ma l’importante è che nessuna persona sia rimasta ferita in seguito all’accaduto e non si siano verificati gravi incidenti.

Valerio Franzoni