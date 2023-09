Camionista condannato a 5 mesi per morte ciclista a Ferrara

Cinque mesi e dieci giorni di reclusione per aver travolto e ucciso Angelo Andolfo, il 18enne morto in via Bologna mentre tornava a casa da scuola in sella alla sua bicicletta. È la pena stabilita dal giudice Silvia Marini per il camionista 55enne che, quel maledetto martedì di due anni fa, investì lo studente. Ieri mattina il conducente del mezzo pesante è stato processato in rito abbreviato. L’accusa nei suoi confronti era omicidio stradale. Nel corso della discussione, il pubblico ministero Andrea Maggioni ha chiesto la condanna, mentre il difensore dell’autotrasportatore, l’avvocato Francesca Bozzi, ha insistito per l’assoluzione, ritenendo si fosse trattato di un evento imprevedibile. Il giudice, riconoscendo varie attenuanti per l’imputato e un concorso di colpa in quanto il ciclista aveva sorpassato sulla destra, ha condannato l’autista a cinque mesi e dieci giorni di reclusione (pena sospesa) e a tre mesi di sospensione della patente. Nel processo non c’erano parti civili costituite, in quanto i familiari del giovane erano già stati risarciti. "Si è trattato di un tragico evento dal quale tutti sono usciti sconfitti – ha commentato l’avvocato Bozzi –. Leggeremo le motivazioni e valuteremo il ricorso in Appello".

La tragedia di Angelo Andolfo si è consumata alle 13.30 dell’11 maggio 2021. Il giovane, studente del Copernico-Carpeggiani, stava tornando a casa, a Poggio Renatico, dopo le lezioni. Stava pedalando lungo via Bologna – una strada che conosceva come le sue tasche e che aveva percorso tantissime volte per raggiungere la scuola – quando è stato travolto da un camion che stava facendo manovra per entrare nel parcheggio della Silla. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante ha riferito agli agenti della polizia locale di non averlo visto arrivare.

f. m.