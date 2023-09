Camionista ubriaco, inseguito e denunciato

COMACCHIO

Un arresto e tre denunce. È questo il bilancio dei controlli straordinari svolti dai carabinieri della Compagnia di Comacchio nel week-end appena trascorso. Ma andiamo con ordine. Domenica mattina, i carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi hanno arrestato un cinquantenne residente da anni nel Comacchiese, condannato alcuni giorni fa dal Tribunale di Milano a 4 anni e 4 mesi di reclusione per alcune truffe on-line commesse nel capoluogo lombardo. È stato invece denunciato alle Procure di Ferrara e Venezia per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, un autotrasportatore di 55 anni che, sabato notte, era stato segnalato sulla statale ‘Romea’, all’altezza di Codigoro, per alcune manovre pericolose per gli altri utenti della strada. Sulle sue tracce si è subito portata una pattuglia dei carabinieri di Codigoro che l’ha intercettato: nonostante i ripetuti tentativi di farlo accostare, l’autotrasportatore non si è fermato. Anche grazie all’intervento di altre pattuglie dei carabinieri, il mezzo è stato raggiunto e bloccato dopo un lungo inseguimento, conclusosi nel comune di Campagna Lupia.

Oltre alla denuncia, per il cinquantacinquenne (alla guida con un tasso alcolemico di quattro volte superiore al consentito) è scattato il ritiro della patente e il suo mezzo è stato affidato ad un soccorso stradale. Una denuncia per evasione è stata presentata verso un pregiudicato ventitreenne residente nel Milanese e temporaneamente ai domiciliari nel Comacchiese, in quanto rincasato in ritardo rispetto all’orario consentito senza averlo preventivamente comunicato ai carabinieri. Denuncia anche per un quarantenne di Comacchio, sorpreso alla guida della sua auto sulla strada Acciaioli con un tasso alcolemico oltre il doppio del consentito. La patente è stata ritirata.

v.f.