Cammariere, Rossi e Guzzanti. Al De Micheli stagione ’grandi firme’

Il Teatro De Micheli aspetta tutti, copparesi e non, per scoprire la nuova stagione, che prenderà il via il 30 novembre. La biglietteria aprirà oggi e, fino al 30 novembre, sarà aperta il mercoledì dalle 10 alle 13, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e il e sabato dalle 10 alle 13. Si potranno ricevere tutte le informazioni e il programma completo di un cartellone che, tra comicità, prosa e grande musica d’autore, vedrà alternarsi sul prestigioso palco di Copparo il meglio delle proposte teatrali e musicali, diverse delle quali in anteprime regionale e nazionale. Al ‘De Micheli’ si esibiranno artisti del calibro di Sergio Cammariere, Vito, Debora Villa, Paolo Rossi, Caterina Guzzanti e tanti altri, per un cartellone come sempre di alto livello. La prelazione per i vecchi abbonati sarà disponibile dal 3 al 17 ottobre.

Successivamente si potranno acquistare abbonamenti completi (sino alla data del primo spettacolo), carnet da sei o da quattro spettacoli e biglietti singoli. "La nuova stagione del Teatro De Micheli – sottolinea il direttore artistico Massimiliano Venturi – offre al pubblico una proposta culturale ricca e plurale: il programma si presenta come un itinerario, che dall’autunno a primavera inoltrata condurrà gli spettatori in un viaggio collettivo tra grande musica, prosa, comicità d’autore, drammaturgia contemporanea e contaminazioni di generi, grazie a una miscela tra grandi protagonisti della scena nazionale e artisti di nuova generazione. Un viaggio emozionante per stupirsi, divertirsi e riflettere, completato dalla creatività locale, con i gruppi teatrali del territorio che presenteranno le loro ultime produzioni, e dai pomeriggi a teatro con Junior!".

"Ci accompagneranno spettacoli e protagonisti di indiscussa qualità, capaci di rispondere ai gusti di generazioni diverse e di dare voce trasversalmente alla pluralità di sensibilità e visioni – rimarca il sindaco Fabrizio Pagnoni –. La cultura è infatti un tesoro che ci arricchisce e ci unisce. E il teatro è la sua casa di elezione: la nostra casa, luogo simbolo della storia di Copparo. Peraltro quest’anno ricorre il 115° anniversario dell’apertura del De Micheli: inaugurato il 22 maggio 1909 con "Il Barbiere di Siviglia" di Rossini. Mentre il 24 ottobre prossimo saranno vent’anni dalla riapertura". Per informazioni: 0532-864580, www.teatrodemicheli.it.