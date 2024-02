Cammelli in strada. Erano scappati dal circo

Due cammelli che si aggirano senza meta in zona Fiera. Chi li ha visti, transitando in macchina, per un istante deve aver creduto di essere finito, per qualche strana e fantascientifica ragione, in una città del Medio oriente o su qualche pista sahariana. La realtà era ovviamente molto più banale: i due animali erano scappati dal vicino circo. La situazione è stata risolta nel giro di poco tempo, grazie anche all’intervento delle pattuglie dei carabinieri e della polizia locale, allertate dagli automobilisti di passaggio che, intorno alle 18, hanno notato i cammelli aggirarsi a bordo strada. Nel giro di nemmeno un’ora, gli animali sono stati individuati e riportati al circo, senza che la loro ‘gita’ abbia creato problemi o pericoli. Sicuramente un’immagine insolita per chi li ha trovati sulla propria strada.