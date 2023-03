‘Cammin... Andos’, giornata all’insegna di sport e salute

Csi Ferrara, Andos e LyondellBasell hanno deciso di organizzare la terza edizione di ‘Cammin...Andos’, camminata benefica non competitiva, con il patrocinio del Comune di Ferrara. L’appuntamento è fissato per oggi per una giornata all’insegna dello sport, della salute e della solidarietà: il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Andos, onlus di grandissima valenza umana e professionale che si prende cura delle donne operate al seno, risorsa preziosa per il territorio che da oltre 30 anni cerca di restituire armonia e serenità a quelle donne a cui questa malattia sembra togliere ogni speranza.