Tutto pronto per la passeggiata della solidarietà. È stata presentata ieri, nella residenza municipale, la sesta edizione di ‘Camminando sotto la Luna’ organizzata in favore delle associazioni ‘Ageop’ e ‘Giulia’. Si terrà oggi alle 21.30. All’incontro l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti, le referenti di Feshion Eventi Olimpia Ferro e Virginia Malucelli, componente del consiglio direttivo dell’associazione Giulia Odv Ferrara Daniela Lisco, la vicepresidente Ageop Ricerca Maura Felicani. "Come amministrazione comunale – afferma Coletti – abbiamo ritenuto di patrocinare l’evento poiché è una di quelle occasioni dove si riesce ad unire la socialità a un aspetto benefico come la raccolta fondi per sostenere due realtà che sono fortemente impegnate in ambiti simili ma non uguali. Il nostro ringraziamento va ai promotori dell’iniziativa e in particolare ai volontari delle associazioni che sul fronte sociale sostengono chi ha bisogno, ai bambini oncologici e alle loro famiglie, associazioni che anche in questo caso fanno un grande lavoro di squadra". Il ricavato della serata sarà devoluto all’Ageop Ricerca Onlus (associazione genitori ematologia oncologica pediatrica) e all’associazione Giulia Onlus, realtà del volontariato che da anni si occupano dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. Il programma della serata. Ritrovo davanti al Duomo e partenza alle 21.30, giro podistico (non competitivo) di 6 km. Rientro alle 22.30 in centro. Agli iscritti alla camminata un braccialetto luminoso, gelato e maglia.

Mario Tosatti