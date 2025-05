Camminata della felicità, oltre duecento in marcia

Una domenica di sole ha fatto da cornice alla quarta edizione della ‘Camminata della Felicità’, l’iniziativa promossa dall’Avis di Bondeno e dedicata alla memoria di Aurelio Tulipanti, indimenticato volontario, donatore e uomo di grande generosità. L’evento ha riscosso entusiasmante e partecipazione, con oltre 270 persone tra cicloamatori e podisti che hanno animato le vie del territorio in un’atmosfera di gioia e condivisione. È stato un prezioso momento di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue e, al contempo, in un’efficace raccolta fondi a sostegno delle molteplici attività portate avanti dall’Avis di Bondeno. La presenza di un così elevato numero di partecipanti testimonia ancora una volta i profondi valori condivisi e le solide radici di solidarietà che contraddistinguono la comunità bondenese e l’Avis in particolare.

Il presidente dell’Avis Luca Palazzi ha espresso la sua viva soddisfazione per la riuscita della manifestazione, sottolineando l’importanza della sinergia con altre realtà del territorio: "Ringrazio sentitamente le associazioni sportive intervenute, come l’Avis pallavolo, basket e atletica. Abbiamo voluto offrire uno spazio anche ad altre associazioni per dimostrare concretamente la nostra volontà, come Avis, di essere sempre più un punto di riferimento per la comunità". Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai cicloamatori dell’Avis che, con la loro consueta dedizione, hanno preparato e offerto i deliziosi pincini, simbolo di convivialità e tradizione locale. Prezioso è stato anche il contributo della Croce Rossa e della Protezione civile, che hanno garantito la sicurezza e il regolare svolgimento della camminata.

"È stato bellissimo passeggiare insieme per le strade del nostro territorio, uniti da un comune intento di solidarietà, e la risposta del paese è stata davvero straordinaria – ha aggiunto Palazzi –. L’Avis è in una fase di evoluzione, pur rimanendo fedele ai nobili valori che da sempre ci guidano. Per me è un onore e una facilità promuovere iniziative con persone di valore come quelle che ho al mio fianco, che esprimono un entusiasmo contagioso nel voler esserci sempre". La ‘Camminata della Felicità’ si conferma dunque un appuntamento annuale di grande significato per Bondeno, un’occasione per unire l’attività fisica all’impegno civico, diffondendo sorrisi e solidarietà lungo i sei chilometri del percorso. Il successo di questa quarta edizione non fa che rafforzare il ruolo cruciale dell’Avis come motore di aggregazione e portavoce di valori fondamentali per la crescita e il benessere dell’intera comunità.