Camminata della mimosa Modifiche alla viabilità domani a Porotto

In occasione della manifestazione podistica “Camminata della mimosa per la salute”, organizzata a Porotto dall’associazione Lilt Ferrara e dalla X Martiri Asd con il patrocinio del Comune per domani mattina con ritrovo al campo sportivo di Porotto, sono previste modifiche alla viabilità lungo le strade interessate dall’iniziativa.

In particolare, a partire dalle 9,30 è prevista la momentanea sospensione della circolazione per tutti i veicoli, per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, fino al termine della manifestazione, lungo tutto il percorso.