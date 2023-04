Camminata della salute dall’Istituto Navarra per raccogliere fondi

Domani alle 9, con partenza dalla sede centrale dell’Istituto Vergani Navarra prenderà il via la ’Camminata della salute’, evento promosso dalle classi 2^B e 2^C, per la realizzazione di un progetto Uda, in collaborazione con Medical Fitness Esercizio Vita per la promozione del benessere e della salute. Al termine della camminata che si snoderà per 6 chilometri sulle Mura, nel salone centrale dell’Istituto si terrà l’Expo della Salute, una dimostrazione delle abilità degli studenti nelle varie discipline. La Camminata, ad offerta libera, sarà l’occasione per raccogliere fondi da devolvere alla Cri.