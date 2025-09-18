Camminata della salute, saranno due giornate nel segno del benessere

Due giornate di salute e movimento per tutti. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre Ferrara parteciperà alla ’Wellness Week 2025, la settimana del movimento e dei sani stili di vita’ promossa dalla Wellness Foundation e dalla Regione, con due eventi organizzati da Esercizio Vita Medical Fitness e patrocinati dal Comune.

Si comincerà il 24 settembre con una ’Camminata della salute’ gratuita e aperta a tutti. Ritrovo davanti alla Farmacia Comunale numero 1 di piazzale San Giovanni e partenza alle 18. E si proseguirà poi il 25 settembre con lo show ’Sintonizzati sulla tua salute’, alle 20,30 alla Sala Estense di piazza Municipio, a partecipazione gratuita. Tutti i dettagli delle due iniziative sono stati illustrati ieri dall’assessore del Comune Cristina Coletti, dal presidente e dal vicepresidente di Esercizio Vita Medical Fitness Luca Pomidori e Michele Felisatti, e dal Responsabile del servizio di medicina dello sport Dsp Ausl Ferrara Marco Cristofori.

"Queste iniziative – dichiara Coletti – confermano l’impegno e la passione con cui Esercizio Vita Medical Fitness agisce per diffondere un messaggio di consapevolezza che l’esercizio fisico, praticato in maniera continua, è salute". "Noi chinesiologi – dichiara Luca Pomidori – siamo onorati di poter collaborare alla promozione sul territorio dell’attività fisica rivolta a tutti i cittadini". "La Camminata della Salute – spiega Michele Felisatti – sarà organizzata per gruppi di cammino a velocità omogenee, ognuno guidato da un chinesiologo. La serata del 25 sarà un talk, presentato da Paolo Franceschini, comico e ciclista estremo, che ha partecipato alla gara ciclistica a tappe più alta al mondo sull’Himalaya". "Come Azienda sanitaria e servizio di Medicina dello Sport – afferma Marco Cristofori –, portiamo avanti la battaglia contro la sedentarietà ormai da anni".