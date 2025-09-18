Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Ferrara
18 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Camminata della salute, saranno due giornate nel segno del benessere

Due giornate di salute e movimento per tutti. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre Ferrara parteciperà alla ’Wellness Week 2025, la settimana del movimento e dei sani stili di vita’ promossa dalla Wellness Foundation e dalla Regione, con due eventi organizzati da Esercizio Vita Medical Fitness e patrocinati dal Comune.

Si comincerà il 24 settembre con una ’Camminata della salute’ gratuita e aperta a tutti. Ritrovo davanti alla Farmacia Comunale numero 1 di piazzale San Giovanni e partenza alle 18. E si proseguirà poi il 25 settembre con lo show ’Sintonizzati sulla tua salute’, alle 20,30 alla Sala Estense di piazza Municipio, a partecipazione gratuita. Tutti i dettagli delle due iniziative sono stati illustrati ieri dall’assessore del Comune Cristina Coletti, dal presidente e dal vicepresidente di Esercizio Vita Medical Fitness Luca Pomidori e Michele Felisatti, e dal Responsabile del servizio di medicina dello sport Dsp Ausl Ferrara Marco Cristofori.

"Queste iniziative – dichiara Coletti – confermano l’impegno e la passione con cui Esercizio Vita Medical Fitness agisce per diffondere un messaggio di consapevolezza che l’esercizio fisico, praticato in maniera continua, è salute". "Noi chinesiologi – dichiara Luca Pomidori – siamo onorati di poter collaborare alla promozione sul territorio dell’attività fisica rivolta a tutti i cittadini". "La Camminata della Salute – spiega Michele Felisatti – sarà organizzata per gruppi di cammino a velocità omogenee, ognuno guidato da un chinesiologo. La serata del 25 sarà un talk, presentato da Paolo Franceschini, comico e ciclista estremo, che ha partecipato alla gara ciclistica a tappe più alta al mondo sull’Himalaya". "Come Azienda sanitaria e servizio di Medicina dello Sport – afferma Marco Cristofori –, portiamo avanti la battaglia contro la sedentarietà ormai da anni".

