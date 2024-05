Camminata delle mamme e ’Mom Village’. L’iniziativa aperta a tutti al Parco Massari

Di mamma ce n’è una sola, ma poter festeggiare insieme rende tutto più bello. È con questo

spirito che oggi torna una bellissima iniziativa, pronta a colorare di fucsia la città: la “Camminata delle Mamme”, una passeggiata della solidarietà organizzata da Feshion Eventi e Fondazione Ado, con il sostegno di Uisp e dell’Associazione Pubblica Assistenza Ferrarese, in occasione della “Festa della Mamma”.

La camminata è aperta a tutti, e in particolar modo alle neo-mamme, alle mamme con bimbi grandi, alle future mamme col pancione, alle nonne, alle mamme con i passeggini (il percorso studiato per evitare strade ciotolate o ostacoli) o con le fasce e i marsupi e ai rispettivi papà. La novità di quest’anno sarà la presenza del ’Mom Village’, ricco di attività per tutta la famiglia. Ecco cosa ci sarà al Mom Village:

punto di partenza della Camminata delle Mamme dove sarà possibile ritirare i kit camminata

o procedere direttamente con l’iscrizione

Stand Fondazione Ado

La Tana della Musica a cura di Francesca Venturoli, educatrice musicale per la prima infanzia, che proporrà laboratori mamma-bimbo

Alle 15,45 MammaFit: riscaldamento per tutte le mamme a cura di Elena Vacchi di “Benessere Mamma Asd”, per prepararsi al meglio alla camminata

Alle 17,15 momento coccola mamma-neonato con il “Massaggio Infantile Shantala” a cura di Elena Vacchi di “Benessere Mamma Asd”

Laboratorio di cucina mamma-bimbo “Le Mani in Pasta” a cura de “Il Bosco delle Meraviglie”.

Prenotazioni al 349-5878324.