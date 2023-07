Camminata Ecologica a Formignana e Tresignana: Appuntamento con i Volontari Plastic Free

A Formignana, domani alle 18, si svolgerà una Camminata Ecologica per le vie del centro, organizzata dai volontari del gruppo Plastic Free Tresignana col patrocinio del Comune di Tresignana. "L’intento non è quello di sostituirci agli operatori ecologici – spiega la referente locale di Plastic Free, Rita Ruffoni –, ma sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente che ci circonda".

L’invito dell’organizzazione ai cittadini è quello di partecipare, ritrovandosi al Monumento ai caduti in Via della Vittoria per una giornata diversa dalle altre.

Si consiglia di munirsi di un paio di guanti da lavorogiardinaggio e, se la si possiede, la pinza raccogli rifiuti; i sacchi saranno messi a disposizione da Clara.

Agli intervenuti sarà consegnata, fino ad esaurimento, la maglietta Plasticfree. Saranno benvenuti anche i bambini. Per chi decide di partecipare è consigliata l’iscrizione tramite il link sul sito www.plasticfreeonlus.iteventi (è gratuito), o direttamente al gazebo. Plastic Free sarà poi presente nelle serate di domani e lunedì con un gazebo espositivo presso gli stand della Sagra del Pollo, che è stata inaugurata ieri sera con il sindaco Perelli.

re. fe.