Camminata in Rosa a Poggio Renatico: 2mila euro per la Ricerca AIRC

Una camminata di solidarietà che unisce e percorre i valori dell’aiuto a chi ha bisogno. In occasione del mese in rosa per la prevenzione del tumore al seno l’Avis di Poggio Renatico, in collaborazione con il gruppo sportivo Reno Runner e con il patrocinio del Comune avevano organizzato " la camminata in rosa". E’ stato un percorso di cinque chilometri, una camminata ludico motoria che si è conclusa all’arrivo con un ristoro per i partecipanti. Un fiume di rosa, di sorrisi. Sono stati ben 298 i partecipanti. L’incasso dell’offerta è stato di 2.119 euro ed è stato consegnato all’AIRC regionale. Un momento importante di valori condivisi. Erano presenti l’assessore alla sanita e servizi sociali Pier Giorgio Brunello e il responsabile AIRC locale Sitta Antonella. Il presidente dell’Avis Romagnoli Livio e il presidente di Reno Runner hanno ringraziato gli sponsor, i volontari e tutti i partecipanti per la riuscita della manifestazione.

cl.f.