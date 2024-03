Camminata per la Festa della donna. Torna l’iniziativa da piazza Trepponti

COMACCHIO

Nell’ambito della rassegna di iniziative ‘Marzo Donna tutto l’anno’ promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Comacchio con cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, oggi alle 15 da Piazzetta Trepponti partirà la terza edizione di ‘Camminiamo Insieme’. L’iniziativa è curata da Msp (Movimento sportivo popolare) Italia – Comitato di Ferrara con il coinvolgimento di tutte le associazioni sportive del territorio. "Anche quest’anno – spiega la presidente di Msp Italia-Comitato di Ferrara – proponiamo questo appuntamento. Si tratta di una camminata simbolica attraverso le vie del centro storico cittadino. L’iniziativa è aperta a tutte e a tutti. La richiesta ai partecipanti, cui verrà consegnato un rametto di mimosa prima della partenza, è quella di indossare possibilmente una maglietta rossa per l’occasione". Inoltre, Msp Italia-Comitato di Ferrara e il progetto sportivo ‘Ad un passo dal cuore’, inoltre, darà vita ad uno scambio di mimose presso la Casa di riposo ‘A. Nibbio’, alla casa di accoglienza donne in via San Giovanni Bosco e dinanzi alla sede municipale con l’Amministrazione comunale, dove sarà presente il banchetto di Udi Spazio Donna di Comacchio. Un appuntamento, quello che si terrà proprio nella Giornata internazionale per i diritti delle donne, che è sempre stato partecipato. La simbolica camminata si concluderà, poi, all’ombra del monumentale Trepponti.