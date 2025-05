Camminata sulle orme del Guercino. Alla scoperta dei suoi paesaggi

A Cento proseguono le iniziative organizzate per la Notte europea dei Musei, che fa capo al Ministero della Cultura francese ed è patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e Icom. Oggi, in occasione dell’International Museum Day, alle 10 dalla Civica Pinacoteca "Il Guercino" prenderà il via il "Trekking guerciniano": una camminata attraverso la campagna fra Cento e Pieve di Cento, alla scoperta dei paesaggi del Guercino. Il percorso è facile e adatto a tutti. Ai partecipanti si consiglia di indossare scarpe comode, cappellino e di portare acqua con sé. Ad accompagnare nel percorso sarà la guida ambientale escursionistica Ilaria Bertelli. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria a pinacoteca@comune.cento.fe.it. In caso di maltempo l’evento verrà annullato. Alle 16, in Pinacoteca, si terrà "Luci, ombre e paesaggi!", una visita guidata e laboratorio didattico dedicata ai bambini di età tra 4 e 7 anni. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria a pinacoteca@comune.cento.fe.it.