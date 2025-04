’Camminate della salute’ con otto escursioni

Organizzate da Lara Liboni, presidente del Comitato provinciale di Movimento Sportivo Popolare (Mps) Italia, promotrice e divulgatrice del progetto "Ad un passo dal cuore", dopo la prima di sabato scorso presso le saline di Comacchio proseguono con altre otto "Camminate della Salute" le escursioni sul territorio. Principalmente si svolgeranno nelle suggestive realtà ambientali del comune comacchiese ogni sabato con l’esclusione di lunedì 5 maggio, ma ne sono previste anche in altri territori. Fra questi a Fiscaglia lungo le ciclabili da Migliaro verso Migliarino, a Mesola presso la Torre Abate, ma anche lungo il fiume Reno ed infine l’ultima non in territorio lagunare che chiuderà le camminate sarà il 31 maggio a Porta Paula sulle mura di Ferrara nella giornata contro il tabagismo.

Per tornare alle escursioni a Comacchio si riprende sabato prossimo al Lido di Spina in viale Etruschi lungo la ciclabile degli Angeli una delle più belle ciclabili d’Italia che attraversa le valli di Comacchio, lasciando questa zona umida sia alla propria destra che alla sinistra. L’iniziativa è aperta non solo agli iscritti del progetto "Ad un passo dal cuore" ma a tutti coloro che vorranno muoversi godendo dei meravigliosi ambienti naturali che percorrono e per farlo ci si può rivolgere al Mps Comitato di Ferrara al 339.2896636.

"Sono camminate - afferma Lara - che proponiamo a tutti perché muoversi fa bene al fisico, alla salute ed alla mente. Lo stiamo dimostrando da tre anni col nostro progetto e le testimonianze di professionisti della salute che non esitano a declinare la bontà del muoversi".

Claudio Castagnoli