Camminate della salute nell’area del Delta: "Così si evita l’insorgenza delle patologie"

Per il secondo anno consecutivo, il Comitato Msp Ferrara organizza "Le camminate della salute di… Ad un passo dal cuore" nell’area del Delta del Po. A partire dal 5 aprile, ogni sabato alle 15, ci si ritroverà per camminare insieme ed esplorare nuovi percorsi ricompresi tra i Comuni di Comacchio, Ravenna, Mesola, Fiscaglia e Gorino Veneto. Il primo appuntamento, sabato, sarà alla Salina di Comacchio.

"Promuovere un’attività semplice come una camminata – spiega Lara Liboni, presidente del Comitato Msp Ferrara -, è nella realtà una delle fonti primarie di salute perché previene l’insorgenza di patologie, contrasta l’invecchiamento aiuta a tenere sotto controllo il peso corporeo, migliora la postura e l’equilibrio, favorisce la motilità intestinale, rinforza le difese immunitarie e favorisce la socializzazione coniugando sport e natura in un contesto unico come quello del Delta. Le camminate della salute ricomprese nel progetto "Ad un passo dal cuore", rientra nel programma Comunità Attive del Piano Regionale della Prevenzione per la Ausl Ferrara".

Per aderire alle iniziative è necessario prendere contatti con Msp Ferrara al numero telefonico 339-2896636 e sottoscrivere la copertura assicurativa dell’ente ad un costo di 10 euro. Gli utenti saranno seguiti da tecnici specializzati e laureati in scienze motorie. Le iniziative sono aperte a tutti e gratuite. L’elenco degli appuntamenti è consultabile su Facebook ‘Msp Ferrara’.