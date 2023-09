Camminate della salute oggi al Polo Chimico in via Borsari

Proseguono gli appuntamenti con le camminate della salute, iniziativa organizzata dal Dipartimento di Medicina Traslazionale e della Romagna dell’Università di Ferrara, nell’ambito della rassegna Unife per il Public engagement, per promuovere il valore della camminata come prevenzione di numerose malattie. Il secondo appuntamento si terrà oggi a partire dalle 17 nell’Aula Acquario del Polo Chimico Bio Medico (via Luigi Borsari, 46). L’iniziativa prevede camminate di circa 60 minuti lungo la cinta muraria di Ferrara, introdotte da brevi conferenze di docenti Unife per approfondire i benefici derivanti dall’esercizio fisico e i risultati delle ricerche di settore. Interverranno a questo appuntamento la professoressa Gloria Bonaccorsi e il professor Gabriele Guardigli del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna di Unife. A chiudere il ciclo di appuntamenti mercoledì 20 settembre sarà un seminario conclusivo che si terrà alle ore 17 sempre nell’Aula Acquario del Polo Chimico Bio Medico. A intervenire con le pillole di scienza sarà il professor Roberto Ferrari, Emerito del Dipartimento di Scienze Mediche di Unife che parlerà del progetto “Ferrara Città della Prevenzione”. A seguire si terrà una verifica finale del progetto, mentre le conclusioni saranno affidate alla professoressa Paola Rizzo del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna. Sarà inoltre possibile vedere i poster realizzati da specializzandeI e dottorandei del Dipartimento.