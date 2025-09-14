Camminate e cultura, c’è la Sagra del Radicchio

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la 23ª edizione della Sagra del Radicchio e Fiera della Beata Vergine del Rosario, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre 2025. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Bosco APS, si conferma uno degli appuntamenti più attesi del territorio. Novità assoluta dell’edizione è "Spicchio", il radicchio trasformato in mascotte che animerà manifesti e depliant vestendo i panni di cuoco, cameriere, rock star e persino camminatore. Proprio lui sarà il volto della prima Bosco Green Run, camminata non competitiva di 7 chilometri prevista per sabato 4 ottobre." Si partirà da piazza Vittorio Veneto per attraversare parte del paese – anche online o il giorno stesso – i partecipanti riceveranno una maglietta personalizzata e una food bag con prodotti alimentari" – ha spiegato il presidente della Pro Loco, Alessandro Pozzati. Il sindaco di Mesola, Lisa Duò, ha rimarcato il valore identitario della manifestazione:" La Sagra non sarà solo un momento di festa, ma un’occasione per presentare i nostri prodotti e riscoprire i nostri territori, ricchi di cultura, storia e attività agricole. Il radicchio è un prodotto del nostro territorio". La prima cittadina ha inoltre ringraziato la squadra dei circa 130 volontari e le associazioni in rete con la pro loco. Significativo l’intervento di Michele Mangolini, presidente della COOP CASA. Mesola e di Confcooperative Ferrara, sponsor ufficiale della Sagra:"Ill radicchio a Bosco Mesola ha una storia: coltivato dagli anni ’80, qui assume un gusto più dolce rispetto ad altre zone. La nostra cooperativa è la ‘Casa del Comune’, crea lavoro e sostiene le aziende agricole".

Guendalina Ferro