Camminate nel Delta coi ragazzi delle scuole

Il Gal Delta 2000, nell’ambito del progetto di cooperazione territoriale "Cammini", che coinvolge altri Gruppi di azione locale dell’Emilia-Romagna, presenta un progetto dedicato alle giovani generazioni. Si tratta di "Cammini nel Delta del Po: scopriamoli insieme!", rivolto alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado al fine di far conoscere i tracciati e soprattutto i legami storici con le vie antiche del territorio. Due sono le opportunità previste per le scuole interessate: i docenti possono organizzare in autonomia con le classi camminate nei percorsi dei Cammini nel Delta del Po (tutte le info qui: deltadelpo.eu/it/160-eventi), aderendo agli eventi gratuiti che si svolgono fino al 10 novembre nelle giornate di sabato e domenica. Per avvicinare gli studenti e studentesse a questi temi è stato realizzato un sito interattivo (link: sites.google.com/view/icamminineldeltadelpo), tramite il quale presentare contenuti originali di vario genere (dalla scrittura, al video, alla ricetta di cucina) riguardo il tema dei "Cammini nel Delta del Po". I primi dieci elaborati che perverranno entro il 10 novembre verranno premiati con gadget. Inoltre, tutti gli elaborati (anche quelli che verranno proposti oltre la data del 10 novembre) saranno inseriti nel sito: deltadelpo.eu/it/56-cammini-nel-delta-del-po.