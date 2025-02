Cammini di speranza in sala. E’ la storia di Laura Vincenzi

Domani con inizio alle 20,30 presso la sede dell’Azione cattolica in via Montebello 8 si terrà un incontro che ha come titolo ’Cammini di speranza con Laura Vincenzi. La vita di una giovane serva di Dio (1963-1987) e l’inchiesta diocesana per la causa di beatificazione’. L’iniziativa è a cura di Serra club Ferrara e dell’Azione cattolica diocesana. Sono previsti nel corso della serata gli interventi di Miriam Turrini, già docente di storia moderna e storia del cristianesimo all’Università di Pavia (“Vita e spiritualità di Laura – Aggiornamento sulla causa di beatificazione”); Giorgio Vincenzi, fratello di Laura, (“Il ricordo di Laura in famiglia. Testimonianza personale”); Alberto Natali, presidente dell’Azione cattolica di Ferrara-Comacchio (“L’impegno dell’Ac per la causa; le iniziative in programma”). Coordina l’incontro in via Montebello 8 Alberto Lazzarini, presidente del Serra club Ferrara.