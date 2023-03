’Camminiamo insieme’ nella giornata dedicata all’autismo

Nella giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo ritorna ‘camminiamo insieme’. È stata presentata ieri nella sede municipale l’iniziativa organizzata dalla Fondazione alla Terra alla Luna, patrocinata da Comune, Ausl e Coni, oltre alle collaborazioni con Panathlon, Curva Ovest, Proloco Poggio Renatico e Pompone Team Ferrara. "Domenica – così l’assessore Cristina Coletti (foto) – il Comune illuminerà con il colore blu la fontana di piazza della Repubblica e sarà al fianco della Fondazione Dalla Terra alla Luna per questa camminata che vuole valorizzare l’importante percorso che da tempo i tanti volontari stanno compiendo per il futuro dei ragazzi autistici del territorio.

Il programma di domenica inizierà alle 9 in via Calzolai 223, alle 9.30 partenza della camminata. Alle 11.30 è previsto un buffet preparato e servito dai ragazzi della Fondazione stessa. L’iniziativa sarà anche l’occasione per i partecipanti per vedere gli sviluppi della costruzione della Fattoria sociale della Fondazione, partita un anno fa, e destinata a ospitare laboratori per i ragazzi autistici e piccoli appartamenti per il ‘dopo di noi’, presente la piccola orchestra Cosmè Tura e Gino Neri. "Di recente – aggiunge Mariella Ferri – Dalla Terra alla Luna si è trasformata da associazione in fondazione, con l’obiettivo di aiutare le famiglie che stanno pensando al ‘dopo di noi’. Una fondazione composta principalmente di familiari, affiancati da professionisti".

Mario Tosatti