’Camminiamo insieme’ per l’autismo

Una camminata per sensibilizzare la cittadinanza su un tema importante come l’autismo. Ritorna ‘Camminiamo insieme’ l’iniziativa organizzata in vista della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, a cura della Fondazione Dalla Terra alla Luna e patrocinata dal Comune di Ferrara dalle Aziende Sanitarie Ferraresi, dal Coni Emilia-Romagna e dal Panathlon. In programma sabato la partenza dalla sede della Fondazione Dalla Terra alla Luna (via dei Calzolai 223 a Malborghetto di Ferrara) alle 9.45 e ritrovo alle 9, un percorso ad anello di circa 3,5km che si snoderà a partire dalla sede della Fondazione. All’incontro di presentazione della manifestazione presenti l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, la presidente della Fondazione Dalla Terra alla Luna Mariella Ferri, congiuntamente ai volontari Piero Balboni e Barbara Zagaglia. "L’attesa che caratterizza le settimane prima della manifestazione – ha dichiarato l’assessore Cristina Coletti – è una testimonianza di vicinanza importante da parte della città e dell’Amministrazione, che nei confronti di una tematica come l’autismo ha sempre dimostrato sensibilità e volontà di mettere in campo le progettualità più efficaci. L’autismo è una sindrome che condiziona il sistema familiare e la rete amicale, e che va affrontata con azioni coordinate. Ringrazio la presidente Mariella Ferri e tutti i volontari di Dalla Terra alla Luna, realtà che a Malborghetto di Boara sta costruendo una sede di eccellenza, i cui lavori sono partiti 3 anni fa, proprio in circostanza di questa iniziativa. Domani, inoltre, si illuminerà di blu la fontana di piazza della Repubblica, per sensibilizzare ulteriormente i cittadini". Le iscrizioni apriranno alle 9, con partenza alle 9.45, al termine verso le 11.30 buffet a cura dei ragazzi dell’associazione Fondazione Dalla Terra alla Luna.

Mario Tosatti