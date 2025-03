Cammino spirituale con tappe a Bondeno

Nelle ultime settimane ha subito un profondo aggiornamento il sito ufficiale della Romea Strata, l’antico cammino spirituale – oggi anche percorso di interesse turistico e cicloturistico – che dall’Europa orientale conduce i pellegrini sino a Roma. Il territorio di Bondeno si trova inserito in cinque tappe del cammino spirituale-turistico, tre delle quali relative al percorso a piedi e due a quello in bicicletta.

"Da poco si è concluso l’aggiornamento dei canali ufficiali della Romea Strata e ora tutta la parte relativa al comune di Bondeno si trova anche sul nuovo sito istituzionale della nostra città – aggiunge il sindaco, Simone Saletti (nella foto) –. Il cammino, che non solo lambisce Bondeno ma che vede il territorio protagonista di ben cinque tappe con i suoi monumenti, i luoghi di interesse naturalistico e anche quelli di natura ricettiva e gastronomica, rappresenta un ottimo modo per far scoprire il territorio nella sua essenza più pura: quella a ritmo lento. Qui, turisti, cicloturisti e pellegrini hanno spesso l’occasione di approfondire Bondeno dal punto di vista sopraelevato fornito dagli argini, ammirando natura e cultura, e perché no soggiornando in una o più delle nostre attività ricettive".

Le tappe a piedi che coinvolgono il territorio matildeo sono quelle che da Badia Polesine o da Sariano conducono rispettivamente a Stellata e a Bondeno.