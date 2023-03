Campagna Amica dell’Avis Accordo con i donatori, sconto tra le bancarelle

Prosegue la proficua collaborazione tra l’Associazione Volontari italiani sangue e Coldiretti con la sottoscrizione ieri della convenzione tra Avis Provinciale di Ferrara e Agrimercato Ferrara, l’associazione per la gestione dei mercati di Campagna Amica. "L’accordo firmato dai rispettivi presidenti Davide Brugnati e Luca Bellini – spiega Francesca Dondi, responsabile di Campagna Amica Ferrara – prevede uno sconto del 10% ai soci Avis Ferrara che si recheranno a fare la spesa nei mercati esclusivi di Campagna Amica del territorio provinciale ferrarese a fronte di una spesa minima di 10 euro, semplicemente presentando la propria tessera valida per il 2023 di donatore di sangue". "È un ulteriore tassello della nostra attività – commenta il presidente di Agrimercato, Luca Bellini – nei confronti dei cittadini e consumatori dal punto di vista sociale, con il riconoscimento del prezioso ruolo svolto dai donatori che potranno trovare il buon cibo di stagione presso i banchi dei nostri agricoltori con un piccolo ma significativo sconto e relazionarsi con gli stessi agricoltori per conoscere ancora meglio gli alimenti, che sono alla base anche della corretta alimentazione e stile di vita". Apprezzamento anche da parte del presidente di Avis provinciale di Ferrara, Davide Brugnati, presente alla firma dell’accordo.

"Da molti anni – ha sottolineato Brugnati – collaboriamo con Coldiretti su diversi temi ed in diverse occasioni, con reciproca soddisfazione e condivisione. Questa ulteriore opportunità ci consente di riconoscere ai nostri donatori un incentivo ad acquistare i prodotti a km zero degli agricoltori di Coldiretti, sani e garantiti, ed all’Associazione di poter svolgere attività di promozione e animazione istituzionale all’interno dei mercati di Campagna Amica". "La corretta alimentazione è fondamentale per tutti – ha ricordato il presidente Avis –. Mangiare bene e in modo corretto è premessa indispensabile per una vita sana. Corretta alimentazione e salute sono legate in modo stretto: chi mangia bene ha rischi di malattia, morbilità e mortalità più bassi di chi ha una alimentazione squilibrata, ed è questa una verità confermata da migliaia di studi scientifici. E se una corretta alimentazione è importante per tutti lo è in modo particolare per i donatori di sangue. Ben venga questa collaborazione con Coldiretti, da anni impegnata nella promozione dei prodotti salubri e a km zero".

Lauro Casoni