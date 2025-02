Campagna con Avis per la lotta ai tumori femminili

"Una piega per lo Ior". E’ il titolo della manifestazione che oggi legherà Argenta alle città di Ravenna, Imola, Lugo, Cesena, Rimini, Forlì. Filo conduttore dell’evento: la solidarietà a sostegno delle pazienti che, nell’ambito del progetto "Margherita: la mia mamma è bellissima", affrontano la terapia chemioterapica nella lotta contro i tumori al femminile. Si tratta di una raccolta fondi che, organizzata dall’Istituto Oncologico Romagnolo, avrà come protagonisti acconciatori, truccatori, estetisti e manicure. All’appello ha risposto anche l’Avis di Argenta. Nella sede di via Nazionale Ponente, 5/a, al di là della fornitura gratuita di parrucche, si metterà mano ai capelli delle donne colpite dalla malattia. Non è necessaria la prenotazione. Alle partecipanti verrà inoltre fatto lavaggio e piega a fronte di un contributo di 20 euro a sostegno della suddetta campagna solidaristica, e di tutti quei servizi connessi a detta maratona benefica, che nel 2024 ha curato la scelta di chioma, colore, viso ed unghie di 344 donne colpite dalla malattia.

