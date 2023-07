Campagna del grano, Molini Pivetti in festa

Molini Pivetti in festa per la campagna grano, azienda renazzese leader mondiale nelle farine, che mercoledì ha celebrato il rito antico della raccolta del grano nella giornata di conferimento dell’ "oro giallo" emiliano presso la sede di Renazzo. Occasione per l’azienda di sottolineare che il 40% della produzione della sua farina proviene da grani italiani, per la maggior parte coltivati nell’area ricompresa tra le province di Bologna, Modena e Ferrara, la più vocata alla coltura del grano tenero italiano.

Nel piazzale del centro di stoccaggio di via Alberelli, uno dei più grandi d’Italia che, con i suoi 28 silos, immagazzina fino a 47 tonnellate di sfarinati rispetto alla capacità di stoccaggio complessiva di Molini Pivetti pari a circa 128.000 tonnellate, sono dunque stati accolti agricoltori locali, pizzaioli e professionisti dell’arte bianca, insieme anche alle loro famiglie e a tutte le persone che hanno voluto prendere parte a questo rito antico e suggestivo che celebra la raccolta del grano. Per l’occasione, gli esperti pizzaioli che da anni collaborano con Molini Pivetti hanno preparato degustazioni di prodotti derivati dal grano Per Molini Pivetti, quest’anno, il 40% circa del grano conferito sarà italiano, una quota che di anno in anno aumenta sempre più privilegiando i conferitori locali, quelli delle province di Bologna, Modena e Ferrara, l’area maggiormente vocata alla produzione di grano tenero italiano. Qui, nasce la filiera Campi Protetti Pivetti, garanzia anche di sostenibilità dell’intero processo produttivo ma anche altre linee e tipologie di farine. "La campagna grano è un momento importante di condivisione con i nostri agricoltori e le loro famiglie, per degustare il frutto del lavoro dell’intera filiera, dal grano alla farina, fino alla pizza – dice l’agronomo Alessandro Zucchi – protagonisti restano i numerosi coltivatori presenti alla festa che esprimono la loro fiducia al "molino" in un contesto di trebbiatura, come quello del 2023, anomalo e caratterizzato da una primavera con precipitazioni eccessive che hanno limitato le potenzialità produttive".

La campagna grano di Molini Pivetti si concluderà il 13 luglio prossimo con l’ultimo conferimento di grano presso l’azienda e la festa dedicata a tutti i dipendenti della Holding Pivetti. La storia di questa realtà è quasi leggenda: più di cent’anni fa, Valente Pivetti decise di costruire un molino a vapore per la macinazione del grano tra Bologna e Ferrara, a pochi chilometri da Cento: oggi come allora, il molino è l’anima del Gruppo, simbolo della nostra solidità e del nostro impegno nel custodire e reinterpretare una tradizione che cambia e si rinnova di continuo.

Laura Guerra