Campagna di contrasto all’Hiv: "Test rapidi distribuiti agli eventi"

Procede la programmazione della nuova campagna primaverile di sensibilizzazione e contrasto Aids 2025, coordinato da Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara (Angela Travagli) con l’obiettivo di offrire una corretta informazione sulla prevenzione del contagio dal virus Hiv e delle malattie sessualmente trasmissibili. "Cercheremo – spiega Travagli – di offrire più eventi per la distribuzione di test rapidi per la prevenzione di malattie come l’HIV. In particolare inizieremo il 1° maggio con il ‘51° giro delle mura’, per poi proseguire il 7 maggio con la nota ‘Screening Night’. Infine ci sarà la possibilità di effettuare ulteriori test nella ‘European Testing Week’ (promossa dalla Regione), che si terrà tra il 19 e il 26 maggio in alcune città di tutta la regione. Per quanto riguarda Ferrara, l’Azienda Ospedaliera offrirà questo servizio dalle 8.30 alle 12 di lunedì 19 maggio. Si aggiungerà poi un ulteriore presidio di screening il giorno successivo, organizzato da Ferrara Checkpoint, dalle 17 alle 21". "Fare prevenzione e informazione – ha ammesso Daniela Segala (Azienda ospedaliera università) – è fondamentale per questo tipo di malattia. Nello specifico della ‘screening night’, abbiamo pensato di entrare nella movida cittadina in Piazza Verdi. Qui andremo a somministrare test rapidi gratuiti a chi ne farà richiesta, senza necessità di una prescrizione medica. In più sarà presente una Escape Room a tema, sviluppata con il prezioso aiuto della Croce Rossa Italiana di Ferrara e di Parma". All’iniziativa parteciperanno anche CGIL, Centro Donna Giustizia e AIDM. Da segnalare anche il contributo di Roberta Russo (Presidente CUG Unife) e Gabriele Castaldi (Associazione Famiglie contro la Droga). Andrea De Vivo (Uisp) ha spiegato che "nella 51ª edizione distribuiremo test rapidi". Si partirà dal campo scuola Lenzi (via Porta Catena, 81).