"Campagna elettorale, speriamo sia improntata al confronto costruttivo"

Caro Carlino,

Ferrara è quella bella città emiliana dove il centro-sinistra ha governato ininterrottamente per 70 anni. Leggittimo per carità. Poi alle scorse elezioni c’è stato un cambio colore. Giusto anche questo perché secondo me l’alternanza fa bene alla democrazia. Da qui è sembrato che tutte le soluzioni le avesse solamente proprio chi ha perso. Ogni cosa è stata strumentalizzata anche da chi è stato eletto nella attuale maggioranza ma per una questione alla don Camillo e Peppone ogni giorno da anni dice no a tutto e siede nelle file della minoranza. Guai poi se non la pensi come loro perché altrimenti sei un fascista o un analfabeta. Ora sorvoliamo sul discorso ridicolo del fascismo ma vorrei ricordare che essere analfabeta non è una colpa ma semplicemente la mancanza di strumenti economici per poter studiare. E voi sareste quelli vicino al popolo ? Una sana opposizione ci deve sempre essere ma non così. Potrei elencarne decine di interpellanze imbarazzanti.

Da un anno invece di parlare dei problemi reali della gente, non si fa altro che parlare dell’erba del parco urbano come se fosse stata rasa al suolo la foresta amazzonica. Durante questa estate si è aggiunto il problema di troppi concerti con troppi personaggi famosi. Meglio una città dormitorio evidentemente? E non sia mai prima di parlare di andare ad informarsi che anche in altre citta di sinistra vengono fatti. Finisco che tutto questo è stato incorniciato dall’ennesima petizione online con un migliaio di firme ( dubito sempre dell’online) per chiamare in causa l’Unesco a difesa della città presa in ostaggio da queste iniziative. Seri? Veramente?

No perché l’Unesco non ha di meglio da fare. Per onestà ammetto che nelle file delle opposizioni ci sono anche persone di grande spessore , dialoganti, di gran cultura che conosco e stimo personalmente. Mi auguro che alle prossime elezioni del 2024 il confronto sia migliore, acceso certamente ma anche costruttivo e che si basi su temi veramente cari

alla gente.

Giacomo Gelmi