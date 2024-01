Campagne alluvionate, fondi in arrivo

È stata di 550mila euro la raccolta fondi ‘Aiutaci a ripartire’, promossa da Confagricoltura Emilia-Romagna per sostenere le aziende colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Di queste, poco meno di 50 mila euro sono state destinate a 12 aziende associate a Confagricoltura Ferrara.

"Circa metà della somma era vincolata al reimpianto di alberi da frutto – precisa il presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca – e a questo proposito ringrazio, a nome di Confagricoltura, il Consorzio Italiano Vivaisti per aver contribuito all’iniziativa, mettendo a disposizione piante di pomacee e drupacee a costi molto contenuti. Un ringraziamento va agli enti, alle imprese ed ai cittadini che hanno mostrato grande generosità e vicinanza all’imprenditoria agricola del territorio colpita da questo flagello. Con questo aiuto – conclude il presidente Manca – al quale ha contribuito in maniera importante anche la Onlus di Confagricoltura Senior, l’età della saggezza, abbiamo potuto dare un piccolo ma prezioso sostegno a quelle aziende che, ancora oggi, stanno compiendo ogni sforzo necessario per riprendersi da quel terribile evento".