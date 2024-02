Campagne amare: "Addio all’azienda fondata da mio nonno. Non avevo più vita"

"Quando mio figlio frequentava le elementari gli chiesero di parlare del mestiere di suo padre. Rispose: l’agricoltore, lavora sempre e io non lo vedo mai. Ho capito che dovevo dire basta, che era arrivato il momento di scegliere. E ho lasciato la mia campagna", Gabriele Ghirardelli, 49 anni, racconta quella che definisce una sconfitta. Suo nonno coltivava la terra, suo padre aveva un’azienda, lui ha preso il testimone in un tempo nel quale l’agricoltura è diventata un’impresa a perdere.

"Non ce la fai più, se ti va bene chiudi l’anno in pareggio. Né guadagni né perdi. Se capita qualcosa, qualsiasi cosa, il clima folle, danni ad una coltura, impieghi anni per risalire la china in una lotta quotidiana con le assicurazioni che ti danno solo briciole, con le banche se hai dovuto contrarre un mutuo. Così un giorno ho detto basta. Amo la campagna, ho studiato al Navarra e ho il diploma. Allora ho cercato lavoro come dipendente. Faccio l’agrotecnico per una grande azienda agricola, un colosso dell’ortofrutta. Seguo 400 ettari tra pomodori e spinaci, ma sono un dipendente. Ho il mio stipendio, quando finisco torno a casa da mio figlio, dalla mia famiglia. Per fortuna avevo quel pezzo di carta con il quale ho cominciato una nuova vita, tre anni fa". Ghirardelli ci credeva, nel suo lavoro, nell’azienda agricola di famiglia. "Forse un dato fa capire più di tutto cosa è successo in questi anni nel nostro mondo – riprende –. Mio padre aveva sette ettari, riusciva a guadagnare, a mettere da parte soldi, ad avere una vita dignitosa. Io ho preso le redini dell’azienda 25 anni fa, da 7 ettari l’ho portata a 70 ettari, avevo anche una decina di dipendenti. Ma quando tiravi le somme ti restavano in mano briciole. E se capitava qualcosa era un grosso guaio". Con le assicurazioni. "Quanto volte ho litigato. Un esempio. Coltivavo zucche. Se la grandine le scalfisce hai un risarcimento tra il 5 e il 10%. Una beffa, tutti sanno che sono invendibili, che hai perso tutto". Poi c’è l’altro capitolo amaro, le banche. "Se arriva una gelata, un’ondata di maltempo, fenomeni ormai sempre più frequenti, allora a finire sott’acqua sei tu. Devi lavorare anni ed anni per riuscire a tornare a galla, per andare in pari. Mi sono stancato di lottare. Sì, adesso sono sereno, ho orari, torno a casa dai miei. Ma dopo tutto quello che ho fatto cosa lascerò a mio figlio, non lascerò campi, non lascerò un’attività. Eppure ci ho provato, ho cercato in tutti i modi di dare un futuro alla mia famiglia con la campagna. E’ impossibile, se hai una famiglia vai a cercare un altro lavoro. Che ti restituisca la vita che io per 25 anni non ho avuto mai".