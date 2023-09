Campagne amare. La lezione dei padri:: "Consigliano ai figli di lasciare la terra"

C’è una parte dell’identità ferrarese che rischia di scomparire. Per sempre. Le parole di Elisabetta Moscheni, vicepresidente del comparto frutticolo di Confagricoltura scolpisce poche parole, ma molto chiare. "Siamo arrivati a un punto nel quale, le imprese agricole sono talmente sconvenienti da portare avanti, che sono i genitori stessi – titolari – che sconsigliano ai figli di assumere la conduzione dell’impresa e di scegliere altre strade". Se la "campagna" e il settore agricolo più in generale per il nostro territorio – per decenni – hanno significato riscatto sociale, duro lavoro ma anche miglioramento delle proprie condizioni di partenza in termini economici e sociali, ora è l’esatto opposto.

Moscheni, la situazione che descrive è a dir poco drammatica. Da quanto ha la sensazione che siano gli stessi titolari a disincentivare i figli nella successione alla guida dell’azienda?

"È un sentiment che dura da ormai almeno cinque anni. Le ultime annate sono state davvero devastanti per il nostro territorio. Abbiamo iniziato a tribolare quando è arrivata la cimice asiatica a devastarci le colture. Le gelate, il maltempo, la siccità. Poi la maculatura bruna, contro la quale l’Unione Europea ci ha tolto le ultime armi che avevamo".

Si riferisce ai vari divieti che si sono susseguiti per l’utilizzo dei fitofarmaci?

"Certo. Purtroppo molte persone, a Bruxelles, assumono delle decisioni che hanno fortissime ricadute sulla nostra attività quotidiana senza mai aver fatto un po’ di fatica in campagna. Nessuno di chi assume certi indirizzi si è mai sporcato gli stivali in campagna. E, purtroppo, si vede. L’approccio ideologico ai prodotti chimici ha avuto dei risvolti devastanti. Deve essere colpito l’abuso delle sostanze, non l’uso".

Torniamo alla dimensione ‘familiare’. Come siamo arrivati agli agricoltori che sconsigliano ai loro figli di proseguire l’attività?

"Ci sono, appunto, un insieme di fattori. In passato, tutta la famiglia concorreva alla conduzione dell’azienda e i figli lavoravano la terra già da giovanissimi. Anzi, è stato proprio il lavoro della terra che ha permesso l’emancipazione e l’accrescimento del benessere di chi partiva da condizioni non particolarmente favorevoli. Quello in campagna è sempre stato un lavoro molto duro ma che, in prospettiva, garantiva sostenibilità e guadagni. Oggi, anzi, da qualche anno ormai questa situazione si è drammaticamente capovolta".

Ora non ci si sta più dentro.

"Non solo, spesso gli imprenditori agricoli per andare avanti sono costretti a indebitarsi. Quindi non solo manca la copertura dei costi di produzione, ma occorre attingere ai propri risparmi o, peggio, a chiedere prestiti. D’altra parte, se un limone costa 0,70centesimi e le mele di mia produzione le vendo a 0,50 centesimi al chilo, le proporzioni sono presto fatte. In questo modo diventeremo dipendenti dai paesi esteri anche per il cibo, così come siamo dipendenti nel settore energetico".

Secondo lei è una situazione reversibile?

"È una situazione reversibile nella misura in cui verrà predisposto un piano di sostegno reale agli imprenditori agricoli che, tra le altre cose, dovrebbe prevedere un’immediata immissione di liquidità. Stiamo pagando, oggi, oltre alle conseguenze devastanti del cambiamento climatico, la mancanza totale di una visione prospettica del settore agricolo. Ma questo è un discorso che travalica i confini della nostra provincia. Gli agricoltori vogliono essere risarciti da tanta imperizia e negligenza".