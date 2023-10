Campagne di protesta: "Agricoltori in ginocchio"

"Abbiamo bisogno di risorse subito perché l’agricoltura è un settore strategico per l’economia italiana ed ora è in ginocchio", così Stefano Calderoni, presidente della Cia-Agricoltori Italiani di Ferrara, è intervenuto nel corso della manifestazione "Non toglieteci il futuro" che si è svolta a Roma. In piazza Santi Apostoli la voce di oltre duemila agricoltori che hanno risposto presente all’appello nazionale della Confederazione. Nelle vie del centro della Capitale tantissimi produttori e allevatori arrivati da tutt’Italia, con cartelli e bandiere verdi, per protestare contro una crisi che, dal campo alla tavola, sta portando i prezzi alle stelle e rendendo gli agricoltori più poveri. Per Cia, i conti non tornano e serve subito quel piano agricolo nazionale sempre annunciato e mai realizzato, che rimetta al centro l’impresa e il suo reddito. "Gli oltre duemila agricoltori scesi in piazza – ha ripreso Calderoni – vogliono lanciare un messaggio chiaro e forte alla politica. I frutticoltori non sono mai stati colpiti così duramente come quest’anno e nel territorio di Ferrara stanno pagando un prezzo altissimo. Basta pensare alla pericoltura ormai allo stremo, con le pere decimate da gelate, fitopatie, grandine. Se vogliamo salvare il comparto serve una strategia per il paese che faccia dell’agricoltura il suo pilastro fondamentale. Diversamente rischiamo di perdere definitivamente intere filiere e centimaia di posti di lavoro solo nella provincia di Ferrara". "Noi non siamo il problema, ma la soluzione!", ha ripetuto pdal palco il presidente nazionale, Cristiano Fini, rivendicando il ruolo chiave del settore. "A dispetto di tutte le fake news – ha detto – gli agricoltori non inquinano, rispettano gli impegni ambientali anche mettendo a rischio i loro profitti. Senza agricoltura, il Made in Italy non può esistere". L’ortofrutta è in ginocchio, con un taglio del 40% della produzione dopo la siccità del 2022, le gelate e le alluvioni di maggio. Il vino Made in Italy ha perso il 12%, perdendo il primato mondiale a favore della Francia. La zootecnia è in sofferenza. E mentre i listini dei cereali sono in caduta libera (-40%), il carrello della spesa si fa più pesante con l’inflazione, esplodendo il divario tra i prezzi agli agricoltori e quelli sugli scaffali. Un produttore prende 35 centesimi per un chilo di grano, mentre un pacco di pasta costa 2,08 euro, con un aumento del 494% dal campo alla tavola.