Campagne e sanità, le priorità di Ugolini. Oggi tre incontri

Quella di oggi sarà una giornata tutta ferrarese per Elena Ugolini, candidata civica con il sostegno del centrodestra alla presidenza della Regione, con tre impegni organizzati sul territorio. Si parte da Ferrara dove alle 15, nella Sala della Musica (Via Boccaleone, 9), Forza Italia ha

organizzato un incontro insieme ai propri candidati locali sulla valorizzazione delle professioni sanitarie in un nuovo modello di governance. Alle 16.30 è la volta di Voghiera con un confronto sul tema dell’agricoltura organizzato dal comitato elettorale civico nella sala convegni di Borgo Le Aie a Gualdo. Qui ci sarà l’occasione di visitare anche la filiera dell’aglio, fiore all’occhiello della tipicità voghierese. La giornata si conclude a Portomaggiore alle 20.45 all’agriturismo Ai Due Laghi di Gambulaga, sempre organizzato dal comitato elettorale civico, con un dibattito incentrato sui temi della sanità, della scuola e della pianificazione territoriale. "Sarà un’importante occasione di incontro con diverse realtà territoriali ferraresi – spiega Ugolini – per presentare e discutere le proposte programmatiche della mia candidatura e per condividere il mio impegno per il futuro della nostra terra. I temi che abbiamo scelto sono centrali nel dibattito attuale, penso ad esempio alla sanità così come l’agricoltura, e dobbiamo cogliere queste sfide per cambiare l’approccio ai problemi per valutare soluzioni che siano vere e concrete risposte ai bisogni delle persone".