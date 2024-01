Campanile abbattuto dalle bombe. Cerimonia per le 93 vittime

COPPARO

Con grande commozione la comunità copparese attende la commemorazione del bombardamento del campanile, di cui quest’anno ricorre il 79° anniversario. Le vittime innocenti delle bombe che piovvero sul centro del paese il 30 gennaio 1945 furono 93, di cui molti bambini frequentanti le scuole, trasferite nella canonica per l’occupazione tedesca dell’edificio scolastico. Le iniziative partiranno dalla mattina di martedì alle 9 l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, organizza la visita al sacrario del campanile rivolta ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. A guidarla sarà Giovanni Carlini degli Archeologi dell’Aria, che racconterà cosa accadde in quella giornata, quando le squadriglie di bombardieri leggeri Usaaf e Raf durante quattro sorvoli, due al mattino e due al pomeriggio, sganciarono sul territorio 48 bombe da 500 libbre e 72 bombe da 250 libbre. Furono colpiti il campanile, la chiesa, la canonica, l’asilo, l’ospedale e le abitazioni circostanti. Nel pomeriggio, alle 18, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sarà officiata la funzione religiosa da don Daniele Panzeri. Al termine della cerimonia è previsto un momento di riflessione e commemorazione del tragico evento e, a seguire, al sacrario delle vittime la deposizione di una Corona d’alloro alla presenza delle autorità. La commemorazione del bombardamento del campanile è particolarmente sentita. Un momento dedicato alla memoria di un evento che ha profondamente e segnato la storia di tante famiglie e della comunità copparese. Lo scorso anno, i ragazzi delle scuole hanno potuto ascoltare le testimonianze dei sopravvissuti, che miracolosamente si salvarono, ma subirono la perdita dei loro cari, che vengono ricordati assieme alle altre vittime nel sacrario ricavato ai piedi del campanile che sorge accanto alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La commemorazione ha da sempre rappresentato anche un’occasione per riflettere su quanto accaduto settantanove anni fa e su quanto avviene nel presente.