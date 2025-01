Campanile bombardato, il ricordo: "Persero la vita 93 persone inermi"

È una delle pagine di storia che segnano un ‘prima’ e un ‘dopo’ per la comunità. Il bombardamento del campanile del 30 gennaio 1945, con le sue 93 vittime civili, è impresso in maniera indelebile nel cuore di Copparo. Ed è con grande commozione che il paese attende la commemorazione nel giorno dell’80esimo anniversario. Le iniziative si terranno domani, a partire dal mattino: alle 12 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, organizza la visita al sacrario del campanile rivolta ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Saranno gli Archeologi dell’Aria a raccontare ai ragazzi cosa accadde in quella giornata, quando le squadriglie di bombardieri leggeri Usaaf e Raf durante quattro sorvoli, due al mattino e due al pomeriggio, sganciarono sul territorio 48 bombe da 500 libbre e 72 bombe da 250 libbre. Furono colpiti il campanile, la chiesa, la canonica, l’asilo, l’ospedale e le abitazioni circostanti: luoghi che, in quanto considerati sicuri, moltiplicarono i caduti, fra cui si contarono molti bambini che frequentavano le scuole, trasferite nella canonica per l’occupazione tedesca dell’edificio scolastico. Gli Archeologi dell’Aria, inoltre, porteranno e faranno funzionare una sirena antiaerea: una esperienza immersiva per comprendere cosa si provasse, e cosa si prova tuttora in alcune aree del mondo, nell’imminenza di un’incursione. Si tratta di una donazione al Museo La Tratta: la sirena della Seconda Guerra mondiale arriva dalla fabbrica Fiat di Riva del Garda, dove si producevano anche i motori dei caccia Caproni. Nel pomeriggio, alle 18, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sarà officiata la funzione religiosa da don Daniele Panzeri. Al termine della cerimonia è previsto un momento di riflessione.

Valerio Franzoni