"Campeggio comunale ancora chiuso, addio turisti"

A pochi giorni dal maxi evento al parco Urbano, nuova polemica. In realtà, il tema oggetto del contendere sollevato dal gruppo Ferrara Bene Comune, ha una storia che affonda radici più lontane: la gestione del campeggio comunale. L’area dedicata ai camperisti è ancora chiusa e questo, secondo Fbc, non è accettabile specie in vista del concerto di Springsteen.

"Rinunciare ad avere il campeggio aperto – scrivono in una lettera – significa rinunciare ad avere molti turisti pronti a visitare, apprezzare e spendere nella nostra città". "L’impressione – spiega Dario Maresca, capogruppo di Ferrara Bene Comune – è che al Comune non interessi intercettare questo tipo di turismo. E, dunque, c’è la volontà di non creare le condizioni affinché un privato si possa accollare l’onere della gestione". D’altra parte le gare bandite fino ad oggi – sia prima che dopo i lavori di riqualificazione della struttura – sono andate deserte. "Il campeggio si trova a poche centinaia di metri da dove suonerà il Boss – dice il consigliere d’opposizione – e, se il bando indetto nel febbraio fosse andato a buon fine, avrebbe potuto essere un’area di grande appeal per i camperisti. Se la città vuole essere, come appare dalla narrazione della giunta, attrattiva per i turisti, lo deve essere per tutti". L’ultimo affondo di Fbc riguarda la location del concerto. "Se si voleva salvaguardare l’equilibrio naturalistico del parco urbano – concludono – il concerto si doveva fare in un’altra sede". L’assessore al Commercio, Matteo Fornasini, non solo rispedisce le accuse al mittente ma arriva a una conclusione: "Le forze di opposizione sono ossessionate dal Parco Urbano, senza capire che l’alternativa sarebbe stata rinunciare a Bruce Springsteen a Ferrara". Sul campeggio, l’assessore rimarca due punti. "Dopo oltre vent’anni di incuria – dice – ci siamo trovati a gestire una struttura degradata e inidonea a ospitare turisti. Dopo aver avuto la prima gara deserta, abbiamo fatto i lavori grazie a un risorse comunali. Anche l’ultima gara è andata a vuoto perché probabilmente non c’è stato un privato interessato. Ma, per il concerto, quell’area sarebbe stata inutilizzabile per i camperisti: è adibita a luogo di appoggio delle maestranze del concerto".

f. d. b.