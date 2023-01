Campeggio Florenz, migliore in Europa

L’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi è stato premiato come miglior campeggio in Europa nella categoria ‘Cambiamento demografico ed accessibilità’. Il riconoscimento è stato consegnato nella serata di venerdì a Stoccarda da Adac, il più grande Automobil Club europeo che associa 21 milioni di automobilisti, che promuove il concorso ‘Adac Camping Awards’ che premia con una sorta di ‘Oscar dei campeggi’ le strutture europee più virtuose. Nella categoria ‘Cambiamento demografico ed accessibilità’, l’Holiday Village Florenz era l’unica struttura italiana in lizza (cui contendevano il primo posto un camping francese e uno tedesco). Nel 2006 il Village Florenz di Gianfranco Vitali – che è anche presidente della delegazione Ascom a Comacchio – ha iniziato la sua collaborazione con Roberto Vitali, amministratore e fondatore di Village4All, sotto la cui supervisione sono state realizzate soluzioni di accessibilità per i portatori di difficoltà motorie e l’anno scorso ha implementato ulteriormente il villaggio lavorando per la realizzazione di percorsi di fruibilità per quanti abbiano carenze visive. Felicissimo Gianfranco Vitali che con la mia famiglia dal 1965 conduce il campeggio. Il percorso per una struttura accessibile ed inclusiva iniziato nel 2006 con la consulenza di Roberto Vitali, eliminando tutte le barriere per persone con disabilità motoria, nel 2022 è continuato per le persone con disabilità visiva. Sono milioni le persone disabili alla ricerca di strutture attrezzate, ospitare questi turisti e vedere i loro sorrisi perché finalmente possono trascorrere una vacanza senza ostacoli, credetemi è una grande gioia". A congratularsi con Vitali è il presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara, Marco Amelio: "Questo premio è il riconoscimento di un lavoro di grande eccellenza condotto al Florenz dalla famiglia Vitali".

Valerio Franzoni