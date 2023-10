Camper blocca l’ingresso del pronto soccorso

Un camper privato, ieri, è entrato nella camera calda del pronto soccorso dell’ospedale di Cona e, per un errore di valutazione del conducente, è rimasto incastrato all’uscita della struttura rendendola momentaneamente inagibile e procurando danni in corso di quantificazione. Sul posto sono giunti immediatamente i reperibili dall’ufficio Attività tecniche dell’Azienda ospedaliero universitaria, che hanno provveduto a circoscrivere la zona tramite transenne e a prevedere accessi diversificati per i mezzi di soccorso. In questo modo il trasporto di altri pazienti in ambulanza e l’attività del Pronto soccorso non ha subito ripercussioni importanti. L’ufficio Attività tecniche si sta inoltre adoperando per rimuovere il mezzo e ripristinare la situazione normale.