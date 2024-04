Camper in divieto di sosta, va subito rimosso

Prendiamo spunto dal recente fatto di cronaca accaduto in data 2 aprile nel quale si descrive come un’auto sia andata a fuoco in viale Alfonso D’este coinvolgendo nel rogo altre 2 auto regolarmente parcheggiate, fortunatamente senza alcun danno alle persone presenti. Sono alcune settimane che chiediamo il rispetto delle regole stradali e delle normative locali, ritenendo che questi due requisiti siano fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. Purtroppo i nostri appelli sono stati disattesi dalla Polizia Locale alla quale ci siamo rivolti attraverso i canali telefonici istituzionali. Ci riferiamo alla situazione nella quale un camper viene lasciato in sosta vietata all’interno dell’area in cui è collocata una attrazione del Luna park. Riteniamo che la vicinanza di tale automezzo possa creare disagio e potenziale pericolo, non avendo peraltro certezza che al suo interno non vi siano bombole a gas che potrebbero deflagrare, come è purtroppo già avvenuto per un camper esploso nel parcheggio del Decathlon provocando 2 morti.

Tale sosta vietata potrebbe rappresentare e incentivare comportamenti illegali, oltre al rischio di vandalismo o attività criminali nell’area circostante. Con l’occasione chiediamo se vi sia una ordinanza specifica che consente all’espositore “La piadina di Jhon e Debora”, di accedere all’area pedonale estraendo i paletti dissuasori e non ripristinadone il corretto posizionamento (attualmente uno di questi non è in loco). Di fronte a queste situazioni, rivolgiamo un appello alle autorità affinchè intervengano per la rimozione del camper in sosta vietata oltre ad adottare misure per garantire il rispetto delle normative che regolano l’accesso all’area in concessione al Luna Park. Vorremmo ringraziare la Famiglia Da Ronche per la disponibilità e l’ascolto dimostrato.

Comitato per Ferrara