Camper si ribalta dopo uno scontro sulla Romea Il bilancio è di tre feriti di media gravità

È di tre feriti lievi il bilancio dell’incidente avvenuto ieri lungo la Strada Statale Romea all’altezza di Lido delle Nazioni. Per cause in fase di accertamento, un camper con a bordo tre francesi è venuto a contatto con un mezzo pesante. A causa di ciò, il camper si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Ferrara, i carabinieri, i vigili del fuoco, oltre al personale del ‘118’. I vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per aiutare i tre occupanti del camper, che erano rimasti bloccati all’interno, ad uscire, per poi affidarli alle cure dei sanitari. A quanto si apprende, avrebbero riportato lievi ferite. Nel frattempo, nel tratto di ‘Romea’ si sono formate lunghe code di veicoli con qualche disagio alla circolazione, in attesa che venissero portati a termine i rilievi.