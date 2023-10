Campi, cibo e scienza. Il convegno

Una giornata di incontri di divulgazione dedicata all’agricoltura e in particolare alla tecnologia nel settore agricolo, le nuove sfide emergenti e le prospettive future legate alla produzione alimentare sana e sicura quella che ha proposto ieri l’iniziativa ‘Food&Science’. L’edizione 2023, svolta a palazzo della Racchetta, era intitolata ‘Le nuove frontiere dell’agricoltura: scienza e innovazione al servizio di un futuro sostenibile’. Tanti i temi trattati tra cui genetica e cambiamenti climatici, ma anche emergenza idrica, utilizzo della chimica in agricoltura e corretta gestione del suolo. "L’evento – ha sottolineato l’assessore Fornasini – è sostenuto dal Comune anche in termini di patrocinio, poiché affronta temi del settore agricolo, che è una delle principali ricchezze della nostra città e del nostro territorio, e di una serie di questioni ad esso connesse. L’obiettivo è focalizzare l’attenzione e dare risposte concrete e serie alle questioni e alle sfide che i nostri agricoltori affrontano quotidianamente". "Tengo molto a questo evento – ha evidenziato il presidente di Confagricoltura Francesco Manca - e alle interessanti tematiche trattate. Riuscire a portare il ‘Food & Science’ qui a Ferrara è una sfida ma anche una soddisfazione. Vogliamo lanciare un messaggio molto chiaro: solo un’alleanza e un’apertura forte verso scienza e tecnologia potranno garantire un futuro all’agricoltura italiana, e quindi un cibo sano e sicuro alla popolazione. Dobbiamo avere la libertà di innovare e per farlo dobbiamo fidarci delle ricerche a nostra disposizione, comunicandole a un pubblico più ampio. Vogliamo fare una comunicazione corretta del nostro settore, colmando la lacuna fra l’agricoltura reale, che conosciamo noi tutti produttori, e quella veicolata dai racconti distorti". Presenti all’evento la rettrice di Unife Laura Ramaciotti e l’assessore regionale Alessio Mammi.