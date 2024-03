Campi coperti: padel d’inverno

Sono aperti da lunedì e già si gioca al coperto. I campi da Padel di Bondeno svelano la nuova copertura. "Con grande entusiasmo, l’associazione sportiva dilettantistica 44012 Padel Bondeno – annuncia il presidente Roberto Ferri – ha completato e concluso i lavori per la nuova tensostruttura che copre i due campi da padel a Ponte Rodoni, accanto al Palacinghiale".

Dunque si gioca da questo momento anche durante l’inverno abbracciando tutto l’anno. Già l’estate era stata un successo di atleti. "I lavori, iniziati nelle prime settimane di dicembre, sono stati finalmente portati a termine nonostante le sfide poste dalle condizioni meteorologiche – spiega Ferri –. Durante questo periodo, i campi sono rimasti chiusi, ma ora, con l’arrivo della primavera, siamo lieti di annunciare che saranno operativi tutti i giorni dell’anno, offrendo il massimo comfort ai giocatori". La nuova copertura, una tensostruttura permanente con doppia membrana, è stata progettata per prevenire la formazione di condensa e garantire un utilizzo ottimale dei campi durante tutto l’anno. "Nei mesi invernali e di pioggia – spiega il presidente – la struttura, grazie alla nuova copertura, resterà completamente chiusa e si giocherà protetti dalle intemperie, mentre nei mesi più caldi sarà possibile aprire le pareti laterali, mantenendo il tetto per proteggere i giocatori dal sole". L’investimento significativo sostenuto dall’associazione sportiva 44012 Padel Bondeno "ha avuto come obiettivo – spiegano i soci – quello di offrire alla comunità locale e all’intero territorio dell’alto ferrarese un servizio di qualità. Grazie al supporto di sponsor come Stefano Gulinati, presidente della AB Group srl, e all’impegno dell’amministrazione comunale di Bondeno, il progetto è diventato realtà". Il Pala AB Group vuole essere un simbolo di rinnovamento e di dedizione allo sport e al benessere della comunità.

cl. f.