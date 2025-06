Campi da tennis lasciati al degrado

Campi da tennis invasi dalle erbacce e i palloni montati a giugno inoltrato. "E’ una assurda situazione quella che si registra sui campi da tennis in terra rossa del Centro Sportivo "Zardi" di Portomaggiore, per i quali nei mesi scorsi da parte della amministrazione Bernardi erano state date ampie rassicurazioni circa la tranquillità della gestione – afferma il leader della destra portuense, Roberto Badolato – Il risultato è siamo oramai a giugno e abbiamo ancora i palloni gonfiabili montati e l’area verde circostante rigogliosamente disseminata da sterpaglie di ogni genere: una situazione da abbandono totale". E incalza: "Cosa si aspetta a intervenire al fine di ridare dignità a questo luogo. O si intende procedere a un inesorabile azzeramento di tutti ciò che in questi anni è stato fatto a livello di promozione sportiva da parte di tecnici e atleti di tutte le età?".